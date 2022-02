Agricoltura: Stefàno (Pd), linee guida su oleoturismo obiettivo centrato, ora Regioni facciano differenza

“Con la firma del decreto attuativo che stabilisce le linee guida e gli indirizzi per i requisiti e gli standard minimi di qualità per l’attività oleoturistica, ora il comparto olivicolo-oleario potrà mettere in atto un’offerta enogastronomica ed esperienziale sempre più qualificata simile a quella enoturistica. Un obiettivo che mi ero posto per questa legislatura e sono contento sia stato centrato. Avevamo l’obbligo di dotare il Paese di una norma sull’oleoturismo, così come quella sull’enoturismo, poiché sono due degli asset strategici del made in Italy che possono aiutare a diversificare il reddito dei produttori e dell’offerta turistica, pilastri su cui investire per la crescita dei territori”. Lo dice in un’intervista a “Terra e Vita” il senatore del Pd Dario Stefàno, presidente della Commissione Politiche Ue e primo firmatario delle norme sull’oleoturismo.

“Queste norme – spiega Stefàno nell’intervista – possono portare concreti vataggi economici agli agricoltori. Come è stato per i vignaioli, si ha la possibilità di affiancare alla produzione le attività di accoglienza, le esperienze negli uliveti, le degustazioni degli olii con il relativo beneficio economico e aumento del reddito. La filiera può entrare con le sue attività anche nel settore del turismo, un’opportunità di crescita e sviluppo del settore realmente importante. Oltre a prevedere personale qualificato e formato, le linee guida garantiscono qualità nell’offerta esperienziale complessa che l’oleoturismo è in grado di offrire e serve la formazione degli operatori. Le Regioni ora possono e devono fare la differenza, spero non si verifichi quanto accaduto con la norma sul turismo del vino”.