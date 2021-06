Agricoltura, Taricco (Pd): Da Commissione ok a risoluzione per settore apistico

"A partire dalle criticità ambientali e climatiche, dai problemi dovuti all'uso non sempre rispettoso delle norme di diserbanti ed antiparassitari, all'insufficiente trasparenza del mercato e alle pratiche non sempre virtuose delle importazioni - spiega Taricco - questo documento definisce un pacchetto di indicazioni per uscire dall'emergenza, formulando impegni puntuali per il governo. Ecco le principali indicazioni: che l'attuazione della PAC metta al centro il rispetto ed il sostegno alle api e agli impollinatori; che il quadro normativo comunitario sia orientato a maggiore trasparenza e a maggiori controlli sul miele e sugli altri prodotti apistici di importazione in UE , soprattutto per quelli con maggiori rischi qualità; che il settore venga sostenuto soprattutto in questa stagione di crisi che dal 2018 ha colpito tutto il settore apistico; che vengano sostenuta la tracciabilità e le informazioni al consumatore sulla qualità del prodotto. La risoluzione chiede inoltre chiarimenti e semplificazioni normative, estendendo quelle previste per la produzione anche alle altre fasi della lavorazione e del confezionamento e quelle previste per i piccoli produttori di vino anche al settore apistico, introducendo alcune semplificazioni anche sul fronte normativo e fiscale. Un pacchetto di azioni fondamentali per dare futuro al settore apistico e a tutto il mondo degli impollinatori, ed in ultima analisi alla fecondità e alla fertilità della natura intorno a noi".

