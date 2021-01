Agricoltura: Taricco (Pd), dal Senato primo si’ a ddl quadro sul biologico, settore lo aspetta

"In commissione Agricoltura al Senato abbiamo approvato, all'unanimità e in sede redigente per l’Aula, il ddl per la 'tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico'. E' una norma tanto attesa dal mondo agricolo ed alimentare ed estremamente importante per la nostra agricoltura, anche alla luce della sensibilità di cittadini e consumatori e degli orientamenti strategici appena espressi dalla Unione Europea. E' un testo che potrà aprire nuove prospettive al settore. Ora auspichiamo che il voto dell'Aula del Senato e quello finale della Camera possano arrivare al più presto". Lo dice il senatore del Pd Mino Taricco, capogruppo del Pd in commissione Agricoltura. "Importanti le novità che questo ddl introduce - prosegue Taricco - dal tavolo tecnico ai piani d’azione per il settore e per le sementi, dal Fondo per lo sviluppo, al sostegno alla ricerca e alla formazione, al marchio per il Bio italiano; dagli strumenti di integrazione della filiera ai distretti, alle norme per le organizzazioni interprofessionali, alla promozione di accordi quadro e delle intese di filiera. E' una legge quadro che potrà concretamente sostenere un comparto in grande crescita e che sta conquistando una sempre maggiore attenzione da parte di cittadini e consumatori e che diventa sempre più strategico per diversi territori. E' la conclusione di un lavoro importante, svolto in un clima di grande collaborazione".

