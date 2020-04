AGRICOLTURA UE, 27 STATI MEMBRI AVEVANO SCRITTO A WOJCIECHOWSKI  E VON DER LEYEN. GUILLAUME: BENE MISURE MA DELUSIONE

Il Ministro Didier Guillaume ringrazia la Commissione europea per le misure di emergenza adottate a sostegno dei settori agricolo e agroalimentare ma si aspetta una maggiore solidarietà nei settori più colpiti dalla crisi del Coronavirus" scrive in un comunicato il Ministero dell'Agricoltura francese.

"Ringrazio la Commissione, in particolare il commissario Wojciechowski, per aver fatto il punto della situazione e per aver ascoltato le richieste che ho fatto per diverse settimane a nome della Francia, in stretto coordinamento con i miei colleghi di altri paesi" dichiara Didier Guillaume.

"Condivido il desiderio della Commissione europea di adottare i testi necessari entro la fine di aprile, in modo che le misure annunciate abbiano effetto il più rapidamente possibile. Inoltre, visto l'impatto economico particolarmente pesante subito dai settori vitivinicolo e orticolo, spero che queste misure saranno integrate per questi settori da un investimento europeo e intraprenderò nuove iniziative in questa direzione ”.

In risposta alle richieste avanzate dalla Francia e condivise da tutti gli Stati membri dell'Unione europea, la Commissione europea ha annunciato l'adozione di una prima serie di misure di mercato destinate a sostenere le industrie agricole e agroalimentari di fronte alle conseguenze del Coronavirus.

Queste misure includono:

l'attivazione dell'aiuto all'ammasso privato di prodotti lattiero-caseari (burro, latte scremato in polvere, formaggi) e carni (bovini, ovini e caprini);

la concessione della flessibilità agli Stati membri nell'attuazione delle misure dei programmi settoriali dell'Unione europea, per gli ortofrutticoli, la viticoltura, l'olio d'oliva e l'apicoltura, nonché per i programmi di distribuzione di latte, prodotti lattiero-caseari e frutta e verdura nelle scuole;

in deroga alle norme del diritto della concorrenza, la possibilità aperta alle organizzazioni di produttori e alle organizzazioni interprofessionali di prendere decisioni concertate per contribuire a stabilizzare i mercati del latte, dei fiori e delle patate.

Queste misure settoriali completano la serie di misure di sostegno economico già attuate dal governo francese, alle quali sono ammissibili le aziende agricole e le aziende agroalimentari.

Il governo sta lavorando all'attuazione nazionale di tali misure, in consultazione con i settori interessati, affinché siano efficaci non appena adottati dalla Commissione il 30 aprile. Il ministro sarà attento all'attivazione del criterio di retroattività.

Il ministro Guillaume ha inoltre insistito sulla necessità di andare oltre, entro il 30 aprile, per i settori viticolo e orticolo, particolarmente colpiti. Chiede fondi europei specifici di sostegno per i fiori la cui attività è stata completamente interrotta, e per la viticoltura e le bevande alcoliche, che soffrono sia per l'interruzione della ristorazione, sia per le tasse americane. La solidarietà europea deve poter concretizzarsi in modo eccezionale in aiuti diretti.

Ma appena il 21 aprile il Ministro Didier Guillaume, ai microfoni di Europe1, non nascondeva la sua "delusione nei confronti dell'Unione europea."

Mentre il settore agricolo sta facendo fronte a questa crisi legata al coronavirus, Didier Guillaume, ministro dell'agricoltura e dell'alimentazione, afferma di essere deluso per la mancanza di risposta da parte del Unione europea per quanto riguarda il sostegno al mercato per determinati settori. "Siamo intervenuti con l'UE che non ha ancora pienamente risposto alle nostre richieste", spiega. "C'è delusione per l'Unione europea".

Secondo Guillaume, è urgente che l'Europa reagisca, ma il ministro ritiene che "può e lo farà". La Francia aveva fatto una coalizione con Germania, Portogallo e Spagna, e infine i 27 stati europei hanno scritto al commissario e al presidente dell'Unione la scorsa settimana. "Ma ogni giorno che passa è un errore per le nostre attività produttive!"sottolinea il ministro, che chiede aiuti di mercato per salvare determinati settori.

"Sto parlando della viticoltura che, se l'Europa non interviene, sarà in grande difficoltà dopo aver subito anche i dazi doganali di Trump. E ora si trova senza sbocchi nei ristoranti", precisa il ministro, aggiungendo poi " il latte, è il settore che mi preoccupa di più, con sovrapproduzione e prezzi in calo."

