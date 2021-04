Agricoltura: Vallardi (Lega), con mia proposta valorizzazione apicoltura è in PNRR, ridurre Iva per impollinazione e formazione

“Garantire la sopravvivenza dell’ape da miele, prossima purtroppo alla scomparsa, e tutelare l'apicoltura italiana, settore fondamentale sia a livello ambientale che occupazionale sono tra le priorità della Lega. Per questo sono soddisfatto di aver inserito all’interno del testo delle PNRR la valorizzazione della apicoltura per l’importanza che essa ricopre in seno all’ambiente e all’ecosistema persino nello scenario internazionale. Contro la moria delle api si attivò anche l’allora Ministro delle Politiche agricole Luca Zaia, sospendendo l’uso dei neonicotinoidi per la concia del mais. La commissione Agricoltura che presiedo, ha fornito un contributo di ampio respiro al Piano rafforzando l’apporto strategico dell’apicoltura, non solo in agricoltura e come risorsa ambientale, ma all’interno della formazione delle giovani generazioni. Occorre prevedere per il settore apistico l’avvio di una riforma che conduca alla riduzione dell’aliquota IVA per il servizio di impollinazione, attualmente al 22%. Api, scuola e corretta alimentazione devono viaggiare di pari passo, immaginando la realizzazione di agri-asili e fattorie didattiche, una istruzione professionale presso gli istituti tecnici superiori e contratti di apprendistato con le aziende del settore agroalimentare. Serve poi una adeguata previsione di progetti, che vedano protagonisti associazioni di agricoltori e apicoltori, per diffondere nelle scuole dell’infanzia conoscenze sul ruolo vitale rivestito dalle api. Proprio su questo ho presentato un disegno di legge che prevede, tramite il coinvolgimento di Comuni, associazioni apicoltrici ed istituti scolastici, la formazione dei giovanissimi: è essenziale che con i propri occhi e la conoscenza diretta apprendano notizie ed informazioni utili per diventare domani cittadini responsabili e, magari, operatori del settore di cui l’Italia ha più che mai bisogno”.

