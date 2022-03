Agricoltura: Vallardi (Lega), ok a sostegno a piccole produzioni è vittoria Lega

“Questa legge, convintamente voluta dalla Lega e di cui mi onoro essere il primo firmatario, è un importante passo che però non si esaurisce qui: serviranno maggiore attenzione e maggiori risorse, per sostenere chi dell’agricoltura ne fa la propria professione, assicurando lustro e occupazione per il nostro Paese. Sono anni che il settore commerciale ed agricolo italiano attendono una legge che possa incrementare la conoscenza, in Italia e nel mondo, degli eccellenti prodotti italiani e, al tempo stesso, promuovere l'economia nell'ambito turistico ed agro-eno-gastronomico, soprattutto ora, in un momento di ripartenza dopo il tragico periodo pandemico e, ancora più che mai adesso, con gli echi della guerra in Ucraina. Questa legge va incontro alle esigenze dei consumatori italiani che desiderano veder valorizzata la tradizione contadina locale, grazie ad una puntuale tracciabilità del prodotto agricolo, anche trasformato, di origine animale e vegetale, dal produttore al consumatore, permettendo la vendita diretta in ambito locale di piccoli quantitativi. La Lega ha sempre lavorato perché si creassero le condizioni di una tutela concreta delle realtà più prossime alle nostre comunità ed oggi, con orgoglio, centra un nuovo obiettivo”.

Così il senatore della Lega Gianpaolo Vallardi, in dichiarazione di voto sul disegno di legge sulla valorizzazione delle produzioni alimentari locali ora in Senato.