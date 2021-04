Agricoltura. Veneto e altre regioni del Nord insieme per chiedere al Mipaaf finanziamenti a ristoro dei danni causati dalle gelate di aprile

“Il calo delle temperature che si è verificato nelle scorse notti – precisa Caner – ha compromesso buona parte delle coltivazioni ortofrutticole del Veneto. I danni più evidenti, al momento, si registrano per le coltivazioni frutticole e per alcune orticole a pieno campo, ma le prossime settimane saranno cruciali per capire se, più in generale, i germogli delle altre colture riusciranno o meno a svilupparsi. L’Avepa, Agenzia veneta per i pagamenti, ha in programma per la prossima settimana i sopralluoghi per fare il punto della situazione: l’idea è di procedere, come accaduto per la cimice asiatica, avviando le istruttorie che serviranno a comprendere l’entità reale del danno e richiedere quindi fondi adeguati al Ministero”.

