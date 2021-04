Agricoltura, Veneto: utilizzo servizi di consulenza: prorogati al 7 giugno i termini per la presentazione delle domande

Sono stati prorogati al prossimo 7 giugno 2021 i termini per la presentazione delle domande per l’utilizzo dei servizi di consulenza da parte delle imprese del settore agricolo. La proroga, decisa dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore all’agricoltura Federico Caner, riguarda il bando che mette a disposizione, nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020, oltre 8 milioni di euro di finanziamenti per le imprese che si avvalgono di figure di consulenza esterne all’impresa. “A causa del perdurare delle misure di contenimento dell’epidemia da Covid-19 – precisa Caner –, abbiamo ritenuto opportuno concedere più tempo alle imprese per formalizzare la domanda, nella consapevolezza che questi strumenti rappresentano, in una fase di difficoltà per tutti i settori, un valido aiuto a sostegno delle imprese del settore agricolo”.

