Agricoltura: Viviani, “La Lega in difesa della produzione agroalimentare italiana”

“Spesso si parla di rivoluzione verde unicamente come slogan, dimenticando che sono i nostri coltivatori gli attori principali. I piani strategici a livello nazionale devono essere declinati sui territori come valore aggiunto per il nostro Paese. In Italia solo il 7% delle emissioni di CO2 sono del settore agricolo nel suo complesso compresa la zootecnia. Le percentuali di agricoltura biologica, inoltre, sono al 16%: valori superiori alla media europea. In Italia i dati dimostrano, tra l’altro, il sempre minor utilizzo di fitofarmaci. Questi risultati decretano una visione sempre più green e possono essere implementati, ma non sulla pelle dei nostri agricoltori. In ambito europeo, del resto, assistiamo al commercio di prodotti, in diretta concorrenza con i nostri, provenienti da zone extra UE dove il settore agricolo non è sostenibile dal punto di vista ambientale e lo sfruttamento del lavoro è all’ordine del giorno. La Lega sarà sempre in prima linea per la difesa dell’agricoltura italiana”. Lo dichiara il deputato della Lega Lorenzo Viviani, Capogruppo Commissione Agricoltura, in video-conferenza con il Parlamento Europeo.

