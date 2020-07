AGRICOLTURA, VIVIANI (LEGA): FONDAMENTALE DEFISCALIZZAZIONE CONTRIBUZIONE MA GOVERNO ALLO SBANDO. OBIETTIVO CREAZIONE FILIERA ITALIANA TONNO E RIMODULAZIONE FERMO PESCA

"Per quanto riguarda la pesca e l’acquacoltura ci siamo attivati fin da subito sulla defiscalizzazione dei contributi. Anche le piccole cose che siamo riusciti a far passare a livello parlamentare, penso al fondo da fermo per Covid o altre soluzioni tutte targate Lega come quella sui pescatori autonomi e che il governo aveva dimenticato, non vedono i decreti attuativi. Abbiamo davanti un ministero allo sbaraglio in questa emergenza rispetto alla quale dovrebbe invece dare risposte e risorse immediate ai nostri imprenditori" dichiara Lorenzo Viviani alla presentazione del piano strategico per l’agricoltura della Lega.

