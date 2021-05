Agricoltura: Zuliani (Lega), biologico è vera opportunità, noi a difesa comparto

"Attraverso il provvedimento appena votato diciamo con chiarezza che l'agricoltura biologica italiana è un bene da incrementare e proteggere e che si inserisce nelle liste di eccellenze che il mondo ci invidia con ammirazione. Promuoviamo quindi un nuovo contesto culturale, una nuova sensibilità che faccia del biologico non una religione ma una opportunità. In questo provvedimento tuteliamo le nostre filiere, i nostri imprenditori, il nostro made in Italy, sempre più insidiato da cervellotiche trovate o incomprensibili boicottaggi, come l'ultima bizzarra trovata europea del vino annacquato. La reazione a quest'ultimo affronto, che comporterebbe un danno economico incalcolabile per i nostri produttori, è stata compatta, univoca, e racchiude la posizione della Lega che abbiamo voluto infondere in questo decreto. No allo scimmiottamento della nostra cucina, dei nostri tesori: la Lega c'è e tutela chi quotidianamente lavora per portare sulla nostra tavola cibo garantito e di origine verificata".

