Agricoltura100, Confagricoltura. De Carlo: Fondamentale garantire sicurezza alimentare, dal punto di vista sanitario e degli approvvigionamenti. VIDEOINTERVISTA

“La sostenibilità si declina non considerando soltanto la sostenibilità ambientale ma considerando anche quella sociale ed economica. Oggi la guerra e la pandemia hanno avuto il merito di dirci che dobbiamo essere molto più indipendenti sotto il profilo alimentare, che non significa autarchia ma sapere di poter contare su una base agricola forte per garantire l’export italiano, che oggi segna un record superando i 60 mld. Per fare questo serve appunto una grande base su cui poggiare e dare sicurezza alimentare, che non è solo la sicurezza garantita sanitariamente ma anche la sicurezza degli approvvigionamenti, che sono fondamentali in un momento in cui la strategia economica passa attraverso la sostenibilità e la sicurezza.”

Così il presidente della Comagri Senato, Luca De Carlo, a margine della 3^ edizione del Rapporto AGRIcoltura100, un progetto avviato da Confagricoltura e Reale Mutua, curato da Innovation Team.