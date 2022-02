AGRIcoltura100, così l’innovazione lega la qualità alla sostenibilità. Patuanelli, Giansanti, Filippone. VIDEOINTERVISTE

Questa mattina, al Museo dell’Ara Pacis di Roma, è stata presentata la seconda edizione del Rapporto di Agricoltura100, l’iniziativa di Reale Mutua e Confagricoltura nata nel 2020, volta a promuovere il contributo dell’agricoltura alla crescita sostenibile e al rilancio del Paese.

L’indice AGRIcoltura100 misura il livello di sostenibilità dell’impresa considerando il numero e l’intensità delle iniziative adottate in tutte le aree.

Rispetto al periodo pre-Covid e la conseguente crisi economica, gli imprenditori dichiarano che nella loro azienda è decisamente aumentata l’importanza attribuita alla sostenibilità ambientale (56,7%), alla sostenibilità sociale (47,9%), alla gestione del rischio e delle relazioni di filiera (45,0%).

Dal report emerge la profonda consapevolezza delle imprese del mutamento che il settore agricolo sta vivendo e la necessità di modelli produttivi sempre più orientati alla sostenibilità e fortemente proiettati all’innovazione.

L’interdipendenza tra sostenibilità e innovazione tecnologica è ormai un dato assodato. Lo dimostrano i risultati, primi fra tutti quelli relativi ai livelli di sostenibilità raggiunti nell’arco del 2021: le imprese con un livello alto e medio-alto sono passate dal 48,1% al 49,1% del totale; le attività con un livello di sostenibilità ancora embrionale o limitato, invece, scendono dal 17 al 12,7 punti percentuali. Parte di queste si sono spostate nella fascia di livello medio, che passa dai 34,5 punti percentuali ai 38,2.

Il drastico ridimensionamento del livello basso è un chiaro segnale del cambiamento di paradigma in atto.

Indicativi dell’attenzione del settore primario ai temi ambientali, sociali e di governance sono anche i risultati dell’indagine sulle aree interessate dalle iniziative imprenditoriali. Al primo posto troviamo gli interventi di miglioramento nell’utilizzo delle risorse come l’acqua, il suolo e l’energia (98,8%). Seguono la tutela della qualità e della salute alimentare (91,5%); al terzo posto c’è la gestione dei rischi (76,5%); al quarto e al quinto: la tutela della sicurezza sul lavoro (66,8%) e la valorizzazione del capitale umano (64,4%).

Metodologia dell’indagine

Il rapporto di Agricoltura100 è stato realizzato da Innovation Team, società del Gruppo Cerved. Hanno partecipato 2.162 imprese, +16,9% rispetto a quelle della prima edizione.

I dati rilevati sono stati espansi sull’universo delle circa 715 mila imprese agricole attive iscritte alle Camere di Commercio, applicando coefficienti basati su tre variabili: area geografica, dimensione aziendale, specializzazione produttiva.

Il modello di scoring, elaborando ben 234 variabili, attribuisce a ogni impresa che ha partecipato all’indagine un punteggio su scala da 0 a 100, l’Indice AGRIcoltura100, che misura il livello generale di sostenibilità dell’impresa. Confluiscono in questo punteggio quattro indici parziali, relativi ad altrettante aree di sostenibilità ESGD: sostenibilità ambientale (E), sostenibilità sociale (S), gestione dei rischi e delle relazioni (G) e qualità dello sviluppo (D).

I vincitori

La classifica generale della seconda edizione di Agricoltura100 ha selezionato tre aziende vincitrici:

1. Cantina Produttori Valdobbiadene (Valdobbiadene, TV, Veneto). Attività: Viticoltura

2. Iori Srl (Avezzano, AQ, Abruzzo). Attività: Ortive

3. Società Agricola F.lli Robiola Paolo e Lorenzo (Caluso, TO, Piemonte). Attività: Mista

Sono state riconosciute, inoltre, 6 menzioni speciali:

Attenzione all’impatto ambientale:

Arnaldo Caprai Srl (Montefalco, PG, Umbria). Attività: Viticoltura

Qualità e salute alimentare:

Società Agricola Barberani & C. (Orvieto, TR, Umbria). Attività: Viticoltura

Gestione del rischio e protezione dei lavoratori:

Società Agricola Eredi Scala Ernesto & C. (Caorle, VE, Veneto). Attività: Viticoltura

Rapporti con le reti, la filiera e la comunità locale:

Agricola Lenti Società Cooperativa (Lamezia Terme, CZ, Calabria). Attività: Mista

Qualità del lavoro e occupazione dei giovani:

Ronco Calino Società Agricola Srl (Adro, BS, Lombardia). Attività: Viticoltura

Agricoltura al femminile:

Azienda Agricola Fagiolo di Laura e Antonella Fagiolo (Fara Sabina, RI, Lazio). Attività: Olivicoltura

“Reale Mutua è da sempre vicina all’agricoltura, settore trainante dell’economia del nostro Paese – ha dichiarato Luca Filippone, Direttore Generale di Reale Mutua - lo sviluppo sostenibile, l’innovazione e la centralità delle persone, sono il fulcro del modo di fare impresa di Reale Mutua e Confagricoltura. Attraverso AGRI100 e le altre iniziative oggetto della partnership intendiamo generare impatti positivi, misurabili e addizionali coniugando innovazione e human touch”.

“La seconda edizione dell’indagine dimostra con ancora più evidenza che la sostenibilità e l’innovazione sono fortemente connesse. Inoltre, le misure volute da Confagricoltura per il rinnovamento tecnologico del settore primario con Agricoltura 4.0, stanno accompagnando con successo le imprese agricole verso una maggiore competitività anche sul fronte della sostenibilità ambientale – ha affermato il Presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti -. Confagricoltura e Reale Mutua sono impegnate da tempo in un’azione comune e concreta per lo sviluppo di modelli produttivi al passo con i tempi e attenti alla persona. E su questa strada vogliamo continuare”.

"I dati economici dimostrano che il settore Primario è di nome e di fatto. L'agricoltura italiana è in salute nonostante delle difficoltà di questo momento legate al caro energia e ai rincari delle materie prime. L'innovazione è il cuore del sostegno di cui il settore ha bisogno perché riesce a legare insieme la sostenibilità e quella economica aziendale. Attraverso l'innovazione aumentiamo la produzione, la sicurezza sul lavoro e la qualità. Questo percorso a aiutato e agevolato con investimenti pubblici verso un nuovo orizzonte dell'agricoltura italiana" spiega ad AGRICOLAE il ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli a margine della seconda edizione del Rapporto.

"Noi di Confagricoltura stiamo dicendo da tempo che ci troviamo di fronte a un vero processo culturale. Di fronte a questa Quarta rivoluzione, quella digitale, dopo quella meccanica, della chimica e della genetica, lo strumento della tecnologia del digitale diventerà dirompente. Per far questo occorre scardinare una serie di paradigmi. In questa direzione Confagricoltura vuole essere protagonista".

Così ad AGRICOLAE il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti a margine della seconda edizione del Rapporto.

"Oggi emerge con chiarezza una serie di dati: le aziende innovative sono quelle che resistono meglio; quelle che investono in innovazione sono quelle più sostenibili. Questo percorso rende evidente che il mercato prossimo futuro sarà diverso e la costruzione oggi di un Big Data permetterà alle aziende agricole di migliorare il prodotto e di far fare ai consumatori delle scelte consapevoli. Il fattore prezzo non sarà più predominante, troveremo sempre qualcuno nel mondo in grado di proporre prezzi più bassi a scapito degli standard qualitativi", prosegue.

"Essere grandi nel mondo con il Made in Italy oggi non basta più. Bisogna mostrare un'idea di agricoltura sempre più sostenibile e in grado di dare risposte alle nuove generazioni. Lavoreremo con gli agricoltori che fanno innovazione per dare un prodotto di qualità e sempre più sostenibile".

"Siamo molto contenti di questa seconda edizione che ha avuto oltre duemila partecipanti, con un aumento del 17%, che dimostra quanto interesse ci sia nell'innovazione. Con Confagricoltura per noi è un'iniziativa che serve per sviluppare cultura e che serve a crescere il settore agricolo sull'innovazione e sulla sostenibilità. Con Reale Mutua siamo sul territorio per accompagnare a soluzioni assicurative e di servizi che aiutino gli agricoltori a mitigare i rischi che devono affrontare", spiega ad AGRICOLAE Luca Filippone, Direttore Generale di Reale Mutua