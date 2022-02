Agricoltura100, Giansanti: processo culturale e Big Data per rendere agricoltura di qualità sempre più sostenibile. VIDEOINTERVISTA

"Noi di Confagricoltura stiamo dicendo da tempo che ci troviamo di fronte a un vero processo culturale. Di fronte a questa Quarta rivoluzione, quella digitale, dopo quella meccanica, della chimica e della genetica, lo strumento della tecnologia del digitale diventerà dirompente. Per far questo occorre scardinare una serie di paradigmi. In questa direzione Confagricoltura vuole essere protagonista".

Così ad AGRICOLAE il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti a margine della seconda edizione del Rapporto di Agricoltura100, l’iniziativa di Reale Mutua e Confagricoltura nata nel 2020, volta a promuovere il contributo dell’agricoltura alla crescita sostenibile e al rilancio del Paese.

"Oggi emerge con chiarezza una serie di dati: le aziende innovative sono quelle che resistono meglio; quelle che investono in innovazione sono quelle più sostenibili. Questo percorso rende evidente che il mercato prossimo futuro sarà diverso e la costruzione oggi di un Big Data permetterà alle aziende agricole di migliorare il prodotto e di far fare ai consumatori delle scelte consapevoli. Il fattore prezzo non sarà più predominante, troveremo sempre qualcuno nel mondo in grado di proporre prezzi più bassi a scapito degli standard qualitativi", prosegue.

"Essere grandi nel mondo con il Made in Italy oggi non basta più. Bisogna mostrare un'idea di agricoltura sempre più sostenibile e in grado di dare risposte alle nuove generazioni. Lavoreremo con gli agricoltori che fanno innovazione per dare un prodotto di qualità e sempre più sostenibile".