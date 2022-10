Agrifish, Patuanelli: chiesto aumento per le quote tonno. Durante il mio mandato diverse soddisfazioni, in particolare battaglia Nutriscore

"Abbiamo concluso i lavori mattutini sui punti pesca ed è da segnalare l'accordo all'unanimità delle quote pesca nel Mar Baltico, che ha poco interesse per il nostro paese ma che ha dato un segnale di unità del Consiglio e della Commissione. Abbiamo poi iniziato a discutere delle quote del tonno, che per noi sono molto importanti e per questo è stato chiesto di alzare a 40mila tonnellate visto che ci sono le condizioni, la TAC, vedremo poi in seguito cosa accadrà. Sono stati poi affrontati altri temi importanti per l'agricoltura, come le fitopatie, e altri meno rilevanti".

Così Stefano Patuanelli, Ministro dell'Agricoltura, al termina della mattina di incontri nel Consiglio Agrifish.

"Nel pomeriggio proseguire le discussioni sui mercati, sul commercio e su altre questioni attinenti. Per me si chiude una parentesi molto impegnativa della mia attività, con molte soddisfazioni e con alcune cose non riuscite. Abbiamo chiuso i regolamenti sulla nuova Pac, ricordo le notti di ansia a Bruxelles e in Portogallo poi, sotto la presidenza portoghese, per chiudere l'accordo. Ricordo la battaglia sul Nutriscore: all'inizio del mandato sembrava una partita completamente chiusa, oggi invece possiamo dire che è chiusa, ma proprio per il Nutriscore, visto che anche la DG Sante ha esplicitato la propria posizione ritenendo che ci siano necessità di informazione verso il consumatore che vanno ben oltre il colore di un semaforo", prosegue il Ministro.

Su altre questioni non siamo riusciti ad imporre la nostra visione. Sul tema dell'energia credo che a marzo ho chiesto un Energy Recovery Fund, che oggi non c'è. Sul Price Cap c'è qualche apertura oggi, ma molto limitata, credo che la Commissione debba fare di più per dimostrare che l'UE è unita per combattere il caro energia e per dare risposta alle proprie aziende. Il bilancio di questi 19 mesi di attività è positivo. Per esempio nel parco agrisolare abbiamo avuto oltre 5mila domande per oltre 400milioni di euro di incentivi sul PNRR per l'installazione di pannelli fotovoltaici, ma penso anche ai tanti provvedimenti a sostegno dell'agricoltura italiana: il settore sta reggendo nonostante le tante difficoltà", conclude Patuanelli.