Agrifish, Patuanelli: sì ad un regime transitorio per il 2022, ma senza modificare i piani strategici -VIDEO

"Il documento di sintesi fa emergere come i paesi membri abbiano affrontato in modo diverso le risposte possibili al piano strategico. Questo è assolutamente coerente rispetto alla differenza rispetto ai nostri sistemi produttivi primari. Avremmo voluto fare questo incontro in una situazione ben diversa: i mercati, come la situazione geopolitica e incerte e dopo due anni di pandemia non pensavamo di dover affrontare questa situazione. Se da un lato è necessario che la Commissione proceda rapidamente all'analisi dei piani e alla loro approvazione, dall'altra parte per affrontare questa nuova emergenza è necessario adattare adeguare i piani strategici alle fragilità nuove, che devono essere affrontare dando certezze rapide ai nostri produttori, per far si che le campagne di semina autunnale non vadano perse. Credo che dobbiamo guardare con equlibrio a ciò che possiamo e vogliamo fare: non possiamo retrocedere dalla volontà di procedere verso una agricoltura produttiva, ma che non ad impattare sugli input di consumo ambientale e allo stesso tempo dobbiamo imparare a dipendere sempre meno a livello europeo da importazioni di paesi terzi. E' un equilibrio difficile da trovare e abbiamo degli strumenti da mettere in campo. Penso ad un aumento degli aiuti accoppiati, ad un regime derogatorio alle rotazioni, al set-aside. Se i piani strategici che andiamo ad approvare oggi sono per una programmazione lunga e le esigenze immediate sono quelli di avere degli strumenti derogatori, forse dovremmo valutare senza preconcetti ad un regime transitorio per tutto il 2022 anche rispetto ai piani strategici: pensare oggi di modificarli in via strutturale, derogando dai principi ambientali a certe scelte sarebbe sbagliato. Le sospensioni temporanee possono essere invece utili in questa fase, senza cambiare i nostri piani". Così' Stefano Patuanelli oggi è intervenuto al Consiglio europeo di Agricoltura e pesca in corso oggi a Bruxelles.