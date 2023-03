Agrifood Monitor, Lelli (Cai): su pesticidi e fertilizzanti decisioni Ue folli. A rischio produzioni, export e salute

“Materie prime ed energia, veniamo dallo shock della guerra che è molto più complesso della pandemia. Il conflitto ha creato su entrambe le questioni dei problemi per i quali sono dovuti intervenire -per la prima volta negli ultimi anni- pesantemente sui mercati gli Stati. La decisione dell’Egitto che ha bloccato l’esportazione di fertilizzanti azotati, con decisione unilaterale, cambia le regole del gioco. Lo stesso è capitato coi prodotti cerealicoli che venivano esportati da Russia e Ucraina. Tutto questo ha causato l’incremento dei prezzi e non è stato riassorbito totalmente fino ad oggi. L’intervento fatto dalla Ue, anche in maniera tardiva, di rimettere in circolo i terreni bloccati dal set aside non ha compensato questo livello di tensione.

Serve più filiera. L’investimento più grosso che faremo quest’anno sulle imprese agricole vale svariati milioni di euro, pagheremo gli interessi sugli acquisti in modo da permettere all’agricoltore di pagare a fine anno i mezzi tecnici che compra. È quindi un intervento diretto, perché il costo del denaro sta diventando un problema.”

Così Gianluca Lelli, Amministratore Delegato Consorzi Agrari d'Italia, in occasione del VII Forum Agrifood Monitor organizzato da Nomisma.

“Sui fertilizzanti c’è stata la grande spinta verso prodotti più innovativi che hanno permesso un grande cambio nella tipologia di prodotto venduto. Su due milioni di quintali di concimi azotati l’anno scorso abbiamo venduto oltre il 40% di prodotti innovativi.

Stiamo vivendo su una macchina che corre verso un muro. Il green deal e la politica che l’Europa sta portando avanti su pesticidi, anti microbici e fertilizzanti è folle da un punto di vista economico. Sia che lo dica l’università di Wageningen o il governo americano appare chiaro che ridurre la produzione europea dal 12% al 20%, aumentando del 17% i prezzi e riducendo del 20% l’export è una decisione folle. È qualcosa di irrealistico e che non ha un senso.

Tutti vogliamo un ambiente migliore ma ridurre ulteriormente l’utilizzo di fitofarmaci quando in Ue la media è molto più bassa del resto del mondo appare una vera e oggettiva follia. Inoltre rendiamo il nostro mercato, che è il più ricco di tutti, a disposizione di chi utilizza prodotto che da noi non sono permessi.

Nell’ultimo anno il Brasile ha approvato venti prodotti che in Ue sono banditi da oltre vent’anni e questo sarà il paese che esporterà più mais l’anno prossimo.

Si sconta poi il problema siccità. Dobbiamo procedere al piano laghetto senza che le pastoie burocratiche fermino tutto. Le dispersioni della rete idrica sono importanti ma centrale è anche la nostra incapacità di trattenere l’acqua quando piove. Siamo più indietro anche della Grecia. Il tema degli impianti a goccia sta esplodendo e c’è grande interesse dei nostri agricoltori, il risparmio dell’acqua si sposa col risparmio del gasolio anche. Il Pnrr offre una grande opportunità e può permettere di fare un grande salto alle filiere.”