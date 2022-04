Agrifood tech, Frascarelli (Ismea): oggi bandiera italiana sui prodotti non basta più, il consumatore vuole informazioni

"Il consumatore va nella direzione di prodotti che fanno bene alla salute e che comprendono risparmio, praticità e ambiente. L'ambiente è un bene collettivo e va in secondo piano rispetto alla salute, che è un bene proprio. Oggi non basta più mettere una bandiera italiana sui prodotti, perché sono necessarie le informazioni. La strategia Farm to Fork va in questa direzione, che mira ad un sistema agroalimentare sostenibile con vantaggio per la salute. Questo documento, fortemente criticato per la politica sui fitofarmaci, segue proprio il mercato e il consumatore, che vuole un prodotto sano e sostenibile, lottando contro gli sprechi alimentari. Questo di certo non si fa con un ritorno al passato e questa strategia si può perseguire solo verso l'innovazione, verso una nuova agricoltura. Non si tratta di una moda, la transizione digitale ha un grande significato economico. Per questo serve investire sulla robotica, blockchain e genomica. Ricordiamo poi che l'agricoltura italiana si basa sui trasformati e l'agricoltura smart valorizza i prodotti italiani. Ma quali sono le tecnologie in aiuto delle filiere? Serve gestire i dati, le informazioni: i fattori della produzione sono capitale lavoro e dati. Questi dati vanno però gestiti, individuando la tecnologia giusta per portare questo valore aggiunto".

Così Angelo Frascarelli, presidente Ismea, in occasione del convegno Agrifood Tech 5.0 Summit, organizzato a Roma da The Innovation Group.