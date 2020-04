AGRINSIEME: MAIS, PASSI CONCRETI PER PROMUOVERE E SOSTENERE LA FILIERA MAIDICOLA

Il coordinamento di Agrinsieme , che riunisce Cia-Agricoltori italiani , Confagricoltura , Copagri e Alleanza delle Cooperative Agroalimentari , esprime grande soddisfazione per l’intesa raggiunta in sede Conferenza Stato-Regioni sul decreto per la competitività delle filiere agroalimentari , che mira a sostenere i contratti di filiera in ambito maidicolo, oltreché delle proteine vegetali, del comparto carne ovina e del latte bufalino, e con il quale alla filiera del mais vengono destinati, in particolare, 5 milioni di euro per il 2020 e 6 milioni di euro per il 2021, che si tradurranno in un contributo di 100 euro ad ettaro di mais coltivato, per un massimo di 50 ettari a beneficiario.

