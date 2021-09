Agrinsieme sospesa in E.Romagna per tensioni con Cia territorio. E Scanavino, in scadenza, porta Coordinamento in giunta nazionale per ‘valutazioni’

Ci sono stati inoltre attriti tra la Cia e la Copagri in un primo momento in relazione alla Cun cereali e in seguito per lo stand allestito a Firenze in occasione del G20. La Confederazione guidata fino alla prossima metà del mese di marzo da Dino Scanavino non avrebbe voluto che la Copagri fosse presente con un suo proprio stand in egual misura agli altri componenti del coordinamento di Agrinsieme.

