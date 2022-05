Agritalks, Giansanti: autosufficienza alimentare planetaria con la condivisione di conoscenza e innovazione

"Confagricoltura è impegnata con gli agricoltori di tutto il mondo in un percorso preciso. Oggi ci sono 570 milioni di agricoltori, d cui la metà vive in paesi in via di sviluppo. Il 98% coltiva meno di 2 ettari e solo l'1% ha più di 10 ettari. Il rapporto agricoltori/persone di uno su mille. La sfida che viene chiesta é produrre di più in vista dell'aumento della popolazione, preservando però le risorse naturali. Coniugare produttività e ambiente è difficile, ma serve oggi una food policy globale. L'Europa non ha puntato sull'autosufficienza alimentare, ma terminato il multilateralismo si è passati sugli accordi bilaterali, che fanno pagare un duro conto all'Europa. Purtroppo ci troviamo a gestire una carestia, sinonimo di politiche politiche sbagliate, che dobbiamo cambiare. La globalizzazione non è finita e dovremo governare i mercati. Ma come? Con la produttività, i modelli attuali sono sostenibili, certificati anche dall'Ispra. Serve una politica del cibo mondiale, perché siamo totalmente integrati, serve un nuovo modello agroindustriale che garantisca l'autosufficienza planetaria, condividendo conoscenze e innovazione digitale. Per questo serve ricerca e sviluppo sul cibo, gli strumenti della scienza applicata devono però essere un bene comune. Ripensiamo l'agro-industria con la bioeconomia, attraverso la transizione energetica ed ecologica, sfruttando ogni fonte rinnovabile e raggiungendo un obiettivo di carbon farming".

Così Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura, in occasione di Agritalks, evento organizzato a Roma dall'Ambasciata del Brasile e dall'Agenzia Brasiliana di promozione delle esportazioni e degli investimenti dedicato alle politiche agrozootecniche e per mitigare i cambiamenti climatici.