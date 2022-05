Agritalks, Granieri (Coldiretti): bene apertura Tea da parte della Commissione europea. Carne sintetica non è sostenibile – VIDEOINTERVISTA

"Nell'incontro Agritalks sono intervenuto nel panel della sostenibilità nel settore agrozootecnico, un tema che la politica agricola comune aveva centrato, anche se rispetto allo scenario iniziale della Pac oggi questa risulta desueta. Sostenibilità infatti non significa più tenere terre a riposo, ma cercarla per ottenere una sovranità alimentare che i paesi devono avere. Oggi il cibo infatti è uno strumento di geopolitica mondiale, ma la sua produzione deve rispetterà criteri ambientali, sociali ed economici, con prodotti fatti e trasformati nei paesi di appartenenza. Questo ancora di più alla luce dell'attacco alla dieta mediterranea partito già qualche anno fa e che oggi prende corpo con le multinazionali della carne sintetica. E' troppo pericoloso vedere una concentrazione di Big Food dopo quello di big Farma e Big Data, nascondendo tutto sotto la foglia della sostenibilità, ma che di questa non ha nulla, visto che questa carne viene prodotta con cellule staminali, non rispettando il benessere degli animali e soprattutto producendo in reattori con consumi ciclopici di acqua. Inoltre l'apertura dell'Unione Europea alla genetica massima non costituisce una rinuncia al principio di precauzione, quindi non si rinnega all'utilizzo di OGM, ma è un'apertura verso modelli avanzati che danno alle imprese agricole nuove opportunità".

Così ad AGRICOLAE David Granieri, presidente di Coldiretti Lazio, in occasione di Agritalks, evento organizzato a Roma dall'Ambasciata del Brasile e dall'Agenzia Brasiliana di promozione delle esportazioni e degli investimenti dedicato alle politiche agrozootecniche e per mitigare i cambiamenti climatici.