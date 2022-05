Agritalks, Lancini: nuova PAC salvaguardia le risorse ambientali del futuro

"Il sistema agricolo mondiale, globalizzato ma dai piedi di argilla, dove il mercato di prodotti chimici e sementi è in mano a poche aziende. L'innovazione offre risposte alle situazioni attuali, soprattutto per le questioni ambientali, sociali e economiche. L'agricoltura ha una posizione preminente nella società, ma ha anche impatto sull'ambiente. Per questo la PAC allinea l'agricoltura al Green Deal, per farla diventare sostenibile, anche attraverso la strategia del Farm to Fork, tutto per salvaguardare le risorse ambientali. Sono sfide per l'Ue, ma con l'agricoltura al centro della politica comune, a patto che aiuti a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. 110 miliardi saranno dedicati a digitalizzazione, rivoluzione verde e transizione ecologica".

Così Danilo Oscar Lancini, parlamentare europeo e membro della commissione per il commercio internazionale con delega per il Mercosur, in occasione di Agritalks, evento organizzato a Roma dall'Ambasciata del Brasile e dall'Agenzia Brasiliana di promozione delle esportazioni e degli investimenti dedicato alle politiche agrozootecniche e per mitigare i cambiamenti climatici.