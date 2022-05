Agritalks, Ramos (Brasile): stretta collaborazione tra i nostri paesi sul tema della sostenibilità e dell’innovazione

"Questa è la prima edizione dell'evento dedicato all'innovazione nell'agro alimentare. La sostenibilità per il Brasile è un tema importante, positivo e non legato a protezionismi. Il mio paese ha la maggiore biodiversità del pianeta, solo il 28% del territorio viene utilizzato per attività agricole che produce cibo per il 10% della popolazione mondiale. Il Brasile è anche un difensore dell'ambiente mentre è leader della sicurezza alimentare e lo sviluppo sostenibile nasce proprio nel nostro paese nel 1992. Il mondo chiede sostenibilità, ma senza protezionismi camuffati ed i nostri paesi possono collaborare , unendo gli sforzi in maniera costruttiva".

Così Helio Ramos, ambasciatore del Brasile in Italia, in occasione di Agritalks, evento organizzato a Roma dall'Ambasciata del Brasile e dall'Agenzia Brasiliana di promozione delle esportazioni e degli investimenti dedicato alle politiche agrozootecniche e per mitigare i cambiamenti climatici.