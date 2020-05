AGRITURISMI, IL GOVERNO DA IL VIA LIBERA CON UNA FAQ

"A seguito dell'interrogazione che ho presentato in merito all'apertura degli agriturismi, il Governo finalmente ha chiarito l'ennesimo caos interpretativo dei dpcm, mettendo riparo a una situazione che puniva ingiustamente i titolari delle strutture agrituristiche, finora paragonate ad hotel e quindi chiuse dalle prefetture. Protrarre questa decisione sarebbe stata un'intollerabile penalizzazione per un settore che in Veneto, come in altre regioni d'Italia, sta svolgendo un ruolo prezioso a supporto dei lavoratori impegnati nella filiera agricola. Si tratta di persone che altrimenti sarebbero costrette a lunghi trasferimenti quotidiani per recarsi sul posto di lavoro in zone spesso isolate rispetto ai centri urbani. Sarebbe bastato un po' di buon senso da parte del Governo per evitare inutili perdite di tempo e di guadagni ad un intero settore, ma d'altra parte proibire ogni attività sembra essere l'unico modo in cui Conte e compagni pensano di poter gestire la situazione. Un comportamento che si sta rivelando controproducente in termini economici e, in questo caso specifico, anche dal punto di vista del rispetto delle norme di sicurezza.

“L’agriturismo svolge un ruolo centrale per la vacanza Made in Italy nella fase 2 perché contribuisce in modo determinante al turismo di prossimità per la riscoperta dei piccoli borghi e dei centri minori nelle campagne italiane per garantire il rispetto delle distanze sociali ed evitare affollamento” ha concluso Diego Scaramuzza presidente di Terranostra nel precisare che “in quasi 2 comuni italiani su tre sono presenti strutture agrituristiche con una netta prevalenza dei piccoli comuni dove nasce il 92% delle tipicità agroalimentari Made in Italy. Con l’arrivo della bella stagione sostenere il turismo in campagna significa anche – - conclude Scaramuzza - evitare il pericoloso rischio di affollamenti in città, in montagna o al mare.