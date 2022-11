Agriturismo: al via Agrietour, da domani e fino a domenica 13 novembre ad Arezzo fiere e congressi

Ci siamo. Si inaugura AgrieTour per una edizione tutta quanta in presenza. Taglio domani del nastro per l’evento che Arezzo Fiere e Congressi dedica (12-13 novembre) al settore dell’agriturismo, un evento per dare spazio ai nuovi servizi che le aziende hanno dedicato ai turisti amanti della vacanza all’aria aperta. Il taglio del nastro, previsto per le 9.30, vedrà la presenza delle autorità. AgrieTour, il Salone nazionale dell’Agriturismo e dell’Agricoltura multifunzionale, si presenta con una due giorni nella quale si concentrerà tutto lo spirito che in venti anni ha contraddistinto questo evento, unico nel suo genere. A partire dal workshop con gli operatori del settore che torneranno ad Arezzo Fiere e Congressi da tutto il mondo, pronti per riprendere dal vivo quel confronto tra domanda e offerta che da sempre caratterizza AgrieTour, l’unico borsino agrituristico al mondo. Oltre a questo torneranno anche i seminari e i laboratori e poi la cucina con le eccellenze di Vetrina Toscana saggiamente presentate dall'Unione Regionale cuochi toscani nell'area cooking show.

Il programma di sabato 12 novembre. Ad aprire il Salone sarà l’evento inaugurale (ore 10 Sala A) dal titolo “Venti anni di AgrieTour, venti anni di sviluppo dell’agriturismo. Modelli e tendenze di un settore in costante crescita”, durante il quale saranno presentanti le case history di successo, i territori, le reti, le esperienze. A moderare sarà il giornalista, Sandro Capitani. Tra gli incontri, (Sala A ore 14,30) Comunità Energetiche: Ospitalità e Welfare il futuro dei Borghi a cura di E.A.R.T.H. Academy (European Academy for Rural Territories Hospitality) e (Sala A ore 16) la presentazione di Guida Happy Camper in Toscana - ricette per viaggiatori en pleinair con Leonardo Marras assessore al Turismo della Regione Toscana e lo chef Claudio Menconi.

Per quanto riguarda il Master, (sabato ore 12) L’agriturismo come alleato del turismo enogastronomico. Progettare le agri-experience con Andrea Pozzi (Associazione Italiana Turismo Enogastronomico), Roberta Garibaldi (ad di Enit) e Margherita Rizzuto (esperta di turismo enogastronomico e culturale). Altro Master, sabato alle 16, Reputation management. Le reti locali e il valore relazionale come opportunità di sviluppo economico con Roberta Caruso (esperta di marketing e creatice di Cocreating.it), Angela Galasso e Francesco Fratto (fondatori di: ARB Agriculture-Rural-Broker).

Tra le novità di quest’anno che AgrieTour si svolgerà in collaborazione con Passioni in fiera, l’evento che mette in rilievo tutto il mondo legato all’outdoor e all’agricoltura. Tra gli eventi collaterali di sabato, Apicoltura in Fiera una full immersion nel mondo del miele cura di Associazione Apicoltori Province Toscane e Miele in Cooperativa. Da sottolineare (sala B ore 11) Apicoltura, tra presente e futuro convegno di riflessione a tutto tondo sull’apicoltura italiana dalla produzione alla cucina. Ci sarà un’area dedicata al Cooking show e ai prodotti enogastronomici di eccellenza. La zona sarà gestita in collaborazione con l’Unione Regionale Cuochi Toscani, si svolgeranno cooking show con prodotti PAT, DOP e IGP toscani e non solo, Contest per giovani cuochi e presentazioni di libri dove i cuochi saranno ambasciatori del gusto e della qualità. Inoltre nella zona dedicata al mini tasting le aziende proporranno assaggi e degustazioni dei loro prodotti. Sabato la chef Rossanina Del Santo presenterà uno strudel di mele rugginose della Valdichiana e castagne. Seguiranno i Cooking show dello Chef Emiliano Rossi che preparerà il Piccione ripieno di sedano rapa finocchiona IGP all’uva e vin santo e una Degustazione guidata dei prodotti tradizionali toscani e cooking show “Penne con pecorino e bottarga”.

I padiglioni di PASSIONI IN FIERA ospiteranno una ampia gamma di espositori dei settori agricoltura, degustazioni, miele, cinofilia, ornitologia con attività per il pubblico e le famiglie.

Su www.agrietour.it le indicazioni per partecipare e il programma dettagliato della giornata.