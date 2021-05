Agriturismo, Centinaio (Mipaaf): Sostegno settore dipende anche da revisione coprifuoco

"Tutte le attività che sono state colpite dalle restrizioni necessarie per contrastare il Covid-19 dovrebbero poter contare su un sostegno economico. Anche l'agriturismo. Per questo settore, come evidenziato dal rapporto 2020 dell'Ismea, la crisi ha riguardato ben l'86% delle strutture, che ha dichiarato di aver subito una riduzione dei ricavi complessivi, con perdite di oltre il 50% per un terzo delle aziende". Lo evidenzia il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali Gian Marco Centinaio. "Senza un aiuto, o senza la possibilità di tornare a lavorare a pieno regime, si rischia di compromettere quello che prima della pandemia era uno dei comparti più vivaci e dinamici dell'agricoltura italiana e - trasversalmente del turismo - sia in termini di domanda/offerta che di fatturato. Oltre 24.500 aziende sull'intero territorio nazionale che integrano il valore complessivo della nostra agricoltura per 1,5 miliardi di euro. Speriamo che dalla cabina di regia di oggi possano arrivare notizie positive per tutto il mondo della ristorazione e anche per questo settore che dal coprifuoco è stato particolarmente penalizzato. Si tratta infatti di strutture spesso situate in aree rurali e che quindi hanno bisogno di più tempo per essere raggiunte. Nella gestione di questa emergenza - lo abbiamo detto tutti fin dal primo giorno - non dobbiamo lasciare nessuno indietro".

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK