Agriturismo, Confagricoltura Emilia Romagna: Soggiorni brevi, last minute, molti italiani. Bene le strutture con attività sportive e ricreative

Così Augusto Congionti, presidente nazionale Agriturist: «Un soggiorno in agriturismo non è semplicemente una stanza in campagna dove, magari, si può anche mangiare o acquistare un prodotto tipico. È molto di più, perché consente un'immersione profonda in un territorio, con la sua comunità, le tipicità, la storia, le tradizioni, la biodiversità e i suoi sapori. Siamo ottimisti proprio perché la nostra offerta è unica nel suo genere e al lago, al mare, in montagna, in collina o in pianura siamo pronti a ospitare sempre più persone».

