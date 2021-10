Agriturist Alessandria: 30 anni d’informazione agroalimentare per scuole e famiglie

Da ben 30 anni continua l’impegno di Agriturist Alessandria e Confagricoltura Alessandria per le giovani generazioni a servizio delle scuole e delle famiglie.

Gran parte della comunicazione delle attività degli enti coinvolti e delle fattorie didattiche associate verso questi target è sempre stata affidata all’opuscolo “Scatta il verde, vieni in campagna”, in versione cartacea (tramite l’invio diretto agli Istituti o reperibile negli Uffici) e digitale (scaricabile dai siti www.confagricolturalessandria. it e www.agrituristmonferrato.com), oltre alle schede delle aziende inserite sui siti internet associativi.

In occasione dell’importante anniversario, l’Ufficio stampa dell’Organizzazione agricola e l'Agenzia MF Studios, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria ed il patrocinio della Regione Piemonte e dell’Ufficio Scolastico per il Piemonte – Ambito territoriale di Alessandria e Asti, hanno realizzato il progetto video “Vieni in campagna nelle fattorie didattiche”, quale ulteriore strumento di promozione.

Il progetto è composto di un video celebrativo da 6’25’’, volto alla presentazione istituzionale del programma d'informazione agroalimentare, accompagnato da quattordici video da 3’ ciascuno che racconta per ciascuna fattoria didattica associata l'azienda agricola e i laboratori.

“La necessità di uno strumento informativo sulle fattorie didattiche era nell’aria da un po’ di tempo. Nei mesi di lockdown è diventata urgente sia per il processo di digitalizzazione che ha avuto un’accelerata nel mondo, in particolare in quello scolastico, sia perché le visite didattiche sono state sospese da parte delle scuole e le fattorie didattiche hanno visti azzerati i loro utenti. L’anniversario dei 30 anni di “Scatta il verde, vieni in campagna” ha consolidato l’idea facendola diventare realtà!” commenta il presidente di Agriturist Alessandria Franco Priarone.

La prima edizione di “Scatta il verde, vieni in campagna” aveva l’obiettivo di avvicinare la scuola all’agricoltura con esperienze prevalentemente legate all’informazione tramite incontri in aula e visite alle aziende agricole. Da allora sono cambiate molte cose sia a livello agricolo sia a livello scolastico: si sono, infatti, trasformate profondamente le esigenze formative dei ragazzi. Così il programma di Agriturist si è aggiornato grazie al sostegno di Confagricoltura Alessandria e dei suoi enti collaterali e alla collaborazione di diverse realtà.

“Riuscire ad avvicinare maggiormente le giovani generazioni al mondo agricolo significa creare la consapevolezza e la conoscenza dell’importanza dell’agricoltura nelle sue varie sfaccettature: la produzione di cibo, la tutela dell’ambiente e del territorio, la salvaguardia dei fiumi e degli aspetti idrogeologici, la differenza tra agricoltura biologica e convenzionale, l’agricoltura integrata, l’innovazione tecnologica applicata all’agricoltura, la formazione agraria e molto altro” sostiene il presidente di Confagricoltura Alessandria Luca Brondelli di Brondello.

Il coinvolgimento di studenti e dei rispettivi docenti porta di rimando al coinvolgimento delle famiglie d'origine. Confagricoltura Alessandria e Agriturist Alessandria credono, infatti, che la formazione dei più piccoli possa servire da volano per un cambiamento più ampio.

“Il colore scelto per questa edizione dell’opuscolo è il verde perla (simbolo dei trent’anni di matrimonio): colore della natura e dell'agricoltura, ma anche colore della "speranza" che l’anno scolastico si possa svolgere regolarmente in presenza senza chiusure forzate a causa della pandemia da Coronavirus” afferma infine il direttore di Confagricoltura Alessandria Cristina Bagnasco.