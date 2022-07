Agrivoltaico, Girotto: Parlamento spinga Governo a definire aree idonee per installare rinnovabili

"Sono anni che appoggio, auspico e spingo per la soluzione dell’agrivoltaico. Ho divulgato a più riprese sui social e nel mio sito la validità della stessa e ho organizzato anche degli eventi sul territorio facendo intervenire alcune aziende che utilizzano questa soluzione e la stessa ENEA che la sta seguendo in maniera scientifica e istituzionale. Confermo l’appoggio del Movimento 5 Stelle a questa tecnologia, un appoggio completato dalle stesse organizzazioni ambientaliste che da alcuni anni hanno spostato le rinnovabili in generale e l’agrivoltaico nella soluzione specifica".

Così Gianni Girotto, presidente della Commissione industria del Senato, in occasione del convegno "Agrivoltaico: sfide ed opportunità" organizzato a Palazzo Giustiniani.

"Anche Coldiretti Campania ha co-firmato un progetto di agrivoltaico vicino alla terra dei fuochi, dando di fatto anche lei il suo benestare a questa tecnologia. Con l’agrivoltaico si possono prendere due piccioni con una fava, unire due positività: la produzione agricola e la produzione energetica. Questa soluzione potrebbe aiutare a maggior ragione il settore agricolo adesso che stiamo vedendo il proliferare da una una parte dell’agricoltura di precisione e dall’altra dell’evoluzione dei mezzi agricoli dal gasolio all’elettrico", prosegue Girotto.

Tutto questo passaggio all’elettrico ci darà una possibilità commerciale in più: vendere prodotti e servizi in tutto il mondo. Vedo l’Africa come uno dei principali potenziali acquirenti di queste tecnologia.

"Il Parlamento devo continuare a spingere Governo e regioni a terminare la definizione delle aree idonee, perché le aree idonee servono come il pane. Abbiamo assoluto bisogno di definire le aree idonee su cui andare a installare le energie rinnovabili.

Da questo punto di vista quello delle comunità energetiche sarebbe un ulteriore strumento di sinergia e di buon utilizzo delle fonti rinnovabili. E’ vero che si parla di installare 78-80 gigawatt di rinnovabili e fotovoltaico, ma ricordiamoci sempre che nel 2009, con le tecnologie e i costi di allora, installammo in un anno 9-10 gigawatt. Dobbiamo installare tanta roba, ma possiamo farlo: siamo in grado di farlo. Più ci muoviamo velocemente, più sviluppiamo una filiera di prodotti, servizi e know-how, più facilmente potremmo vendere nel resto del mondo", ribadisce il senatore.

"Il parlamento da’ l’indirizzo politico e il governo esegue. Dobbiamo però continuare a insistere su queste soluzioni rinnovabili e a stare molto attenti alle resistenze che ci sono da parte degli oligopoli che detengo il potere e spingono per il mantenimento dello status quo. Dal 2012 in poi le rinnovabili sono state di fatto bloccate con i classici granelli negli ingranaggi, nelle procedure di attuazione. Auspico che si formi una filiera di operatori che sommi la parte agricola a quella energetica e che questa filiera faccia una corretta lobby politica, si faccia portatrice di interessi legittimi. Come in tutti i settori ci vuole una filiera che sia coesa il più possibile e che si rivolga nella maniera più unitaria possibile ai soggetti politici, semplificando il lavoro di quest’ultimi", conclude Girotto.