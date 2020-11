Agro-social, Cervesato (JTI): Sostenibilità sociale, economica e ambientale siano parole chiave. Garantire certezza delle norme, difficile pianificare se subiamo aumenti tassazione non programmati

“Siamo in un momento delicato di incertezza e difficoltà, è però il momento giusto per gettare le basi della società di domani, seguendo le direzioni della sostenibilità e dell’inclusione sociale, economica e ambientale” dichiara Gian Luigi Cervesato, presidente e amministratore delegato di JTI Italia.

“In questo perimetro si inserisce il valore di Agrosocial, una preziosa opportunità per la valorizzazione del capitale umano delle zone agricole italiane che aiuta al contempo la crescita di questi territori e rafforza il senso di comunità locale. Un modello collaborativo è la migliore via da percorrere per realizzare questo obiettivi.

Il tessuto imprenditoriale italiano si caratterizza per il gap tra le piccole e medio imprese e quelle più grandi, un gap che può essere superato soltanto creando una rete di scambio e innovazione capace di creare ricadute positive” prosegue.

“Inclusione sociale, sostenibilità ambientale e visione imprenditoriale possono coesistere e generare una società più inclusiva, capace di adattarsi alle nuove sfide.

La sostenibilità è la sfida più importante, non ci può essere crescita se non si garantiscono sostenibilità sociale, ambientale ed economica” sottolinea Cervesato.

“Per questo come JTI supportiamo da anni investimenti e progetti concreti nelle comunità in cui operiamo, a vantaggio di persone in difficoltà e a tutela del patrimonio ambientale. In questa visione rientra il nostro impegno pluriennale a favore delle comunità agricole, per supportare un comparto strategico per la produttività del paese.

Serve però un dialogo costante perché solo insieme possiamo trovare le giuste soluzioni ai cambiamenti climatici e alle disuguaglianze sociali, dobbiamo creare un giusto equilibrio così da sviluppare una visione di lungo periodo e ripensare i modelli di consumo” evidenzia.

“Chiarezza, semplificazione e trasparenza sono gli aspetti fondamentali su cui puntare per fare programmazione. Nel nostro comparto la tassazione ha subito numerosi aumenti non programmati e questo rende difficile la pianificazione dei nostri investimenti. È indispensabile operare in un contesto di chiarezza e di certezza sulle regole” conclude.