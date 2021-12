Agroalimentare: AIC, ‘Dalla pianta alla tavola’ fa incontrare studenti e imprese

È stato lanciato oggi il progetto ‘Dalla pianta alla tavola’ che mette al centro i giovanissimi dell’Istituto Tecnico Agrario G.Garibaldi e dell’Ipseoa Tor Carbone - A.Narducci di Roma con l’obiettivo di accompagnarli in un percorso di conoscenza diretta delle aziende agricole del Lazio, attraverso l’esperienza sul campo delle filiere produttive locali e di quegli elementi che compongono la sostenibilità ambientale lungo il processo produttivo. Un percorso che diventa professionalizzante per gli studenti che hanno deciso di specializzarsi nei settori agrario e alberghiero. Per questo le visite in azienda sono un elemento centrale, permettendo ai ragazzi di fare esperienza diretta, capire e dunque poter scegliere con consapevolezza domani i prodotti più sani da proporre e cucinare per i consumatori. Nell’evento di lancio l’interesse degli studenti si è concentrato su sostenibilità ambientale, spreco alimentare e su come rendere accessibili a tutti i prodotti di eccellenza. Il progetto è sostenuto dall’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio e realizzato dall’associazione Ossopensante e da ProJenia SCS, in collaborazione con l’Associazione Italiana Coltivatori.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK