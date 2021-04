Agroalimentare: Bazzaro (Lega), su Nutriscore non abbassiamo la guardia: bene alleanza da Ue

“Vediamo positivamente l’annuncio dell’Unione europea di “allearsi” con noi contro l’etichetta Nutriscore. Non abbasseremo la guardia e continueremo a vigilare: l’etichetta nutrizionale a colori, come sostiene Coldiretti, boccia ingiustamente quasi l’85% in valore del Made in Italy a denominazione di origine che la stessa UE dovrebbe invece tutelare e valorizzare soprattutto nel tempo di pandemia. Ci aspettiamo quindi questo dall’Europa. Non posso che fare mie le parole del Ministro Patuanelli quando ha ribadito che il sistema a semaforo è inconcepibile, ingiustificato e inaccettabile. E lo ribadiamo con forza come Lega, che non ci possono essere tecnici del nostro Governo, come il professor Ricciardi, che firmano un appello in francese che andrebbe a danneggiare la nostra economia. Se qualcuno, non votato e quindi non eletto dai cittadini, tifa contro i prodotti Dop e Igp italiani è evidente che debba farlo non per bocca del nostro esecutivo ma a titolo personale. Il Green deal europeo che abbiamo in mente e che vogliamo sostenere non passa da quella strada”.

