Agroalimentare: Bergesio (Lega), bene proroga Registro dei cereali al 2025

1 gennaio 2025

"Bene la proroga aldell'entrata in vigore delle sanzioni e del 'Registro carico e scarico' che, per il comparto cerealicolo, rischierebbero di tradursi in un ulteriore aumento dei costi, poiché comporterebbero investimenti strutturali come l’assunzione di personale e l’acquisto di software per la gestione degli oneri burocratici. In un contesto geopolitico complesso che implica ulteriori aggravi al comparto, compresa la scarsità della stessa materia prima, qualsiasi aumento ha un forte impatto sulla filiera cerealicola che tratta prodotti da sempre essenziali per gli italiani come pane e pasta. È un settore chiave del Made in Italy e come tale è nostro dovere tutelarlo garantendogli modalità applicative che non lo aggravino di ulteriori oneri e costi".

Così in una nota il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio, vicepresidente in commissione Industria, Commercio, Turismo, Agricoltura e Produzione agroalimentare a Palazzo Madama e primo firmatario dell'emendamento, al Dl Proroga termini, approvato dalle commissioni competenti.