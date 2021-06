Agroalimentare: Bergesio (Lega), sostenere sviluppo sistema lattiero-caseario italiano

“È necessario individuare i temi fondamentali di sostegno e promozione per il mantenimento e lo sviluppo del sistema lattiero caseario italiano. Il latte è un bene di prima necessità da cui provengono buona parte dei nutrimenti fondamentali necessari a garantire la salute. In Italia si contano 27.000 stalle, 800 mila persone occupate e un fatturato annuo di circa 16 miliardi; numeri che attestano l’importanza del settore per l’economia del nostro Paese. Le nostre aziende sono le più controllate al mondo e gli allevatori sono in prima linea per garantire la sostenibilità e il benessere animale, all’avanguardia in termini di salubrità. Attualmente il settore zootecnico deve fronteggiare campagne che promuovono proteine vegetali ed è messo a dura prova dall’emergenza pandemica, che ha fatto lievitare i costi delle materie prime. Occorre quindi sostenere il comparto del latte ed individuare i temi fondamentali di sostegno e promozione per il mantenimento e lo sviluppo del sistema lattiero caseario italiano, partendo dalle stalle fino alla tavola. La Lega c’è e darà il suo contributo”.

