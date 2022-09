Agroalimentare, Centinaio (Mipaaf): Dei 55 progetti finanziati da programma promozione Ue 2023 ben 21 sono italiani

"L'Italia si conferma ancora una volta leader in Europa con le proprie denominazioni e i suoi prodotti di qualità". Con queste parole il il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, sen. Gian Marco Centinaio, rende noto che dei 55 progetti selezionati dalla Commissione europea per il 2023 nell'ambito del programma annuale per la promozione dei prodotti agroalimentari (Reg. 1144/2014) "ben 21 sono italiani". "Al nostro paese - continua Centinaio - sono stati assegnati fondi per oltre 33.675.000 euro in tre anni. Si tratta di un grande successo per i Consorzi e le eccellenze dei nostri territori. Con soddisfazione voglio sottolineare che molti dei progetti riguardano il vino, i salumi e i formaggi a denominazione d'origine. Da Bruxelles dunque un importante riconoscimento verso le nostre IG e quei prodotti di qualità che stanno subendo continui attacchi e che sarebbero penalizzati da un sistema di etichettatura come il Nutriscore. Non solo, il documento adottato pochi giorni fa sull'alcol dall'Organizzazione mondiale della sanità - Regione Europa - ricorda il sottosegretario - senza fare alcuna distinzione fra abuso e consumo moderato prevede, tra le azioni, un taglio proprio dei fondi per la promozione. Grazie alla qualità certificata che garantisce, l'Italia si è confermata ancora una volta al primo posto in Ue. Non si cerchi di discriminare alcuni prodotti, con l'obiettivo magari di farne una brutta copia per poi ridistribuire in futuro le risorse a disposizione", conclude Centinaio.