Agroalimentare, De Castro: asse con Parigi su protezione eccellenze italo-francesi

Il settore agroalimentare rappresenta un vero e proprio patrimonio economico e politico, oltre che culturale e sociale, di cui Italia e Francia sono senza dubbio protagonisti a livello globale: per questo, i nostri Paesi dovranno essere in prima linea e lavorare fianco a fianco per sviluppare una riforma del sistema delle Indicazioni geografiche che risponda alle necessità dei nostri produttori". Così Paolo De Castro, al termine dell’incontro avvenuto oggi a Parigi con il ministro francese per l’Agricoltura e la sovranità alimentare, Marc Fesneau.

"L’incontro di oggi - commenta il relatore del Parlamento Ue sulla riforma delle Ig - è servito per rafforzare l’alleanza con un partner fondamentale in Consiglio come la Francia, su temi peculiari del nuovo regolamento sulle produzioni di qualità, quali il coinvolgimento di Euipo, il ruolo dei consorzi e i loro impegni in termini di sostenibilità".