Agroalimentare, Filiera Italia: Commissione UE smantella produzione agroalimentare mentre il nostro Pil va giù e sale allarme approvvigionamenti nel Nord Africa

“Mentre la situazione precipita, la Commissione europea procede come se niente fosse verso lo smantellamento della nostra produzione agroalimentare” questa la valutazione di Luigi Scordamaglia, consigliere delegato di Filiera Italia, anche alla luce delle nuove previsioni che vedono il PIL italiano in frenata e un 1 industria manifatturiera su 3 costretta a chiudere o rallentare la propria attività. “Una crisi che colpisce anche il settore agroalimentare - aggiunge il consigliere - con aziende il cui fatturato aumenta molto meno dei costi di produzione e che costringe le PMI a fermarsi per margini negativi e le stalle da latte a chiudere per costi superiori al prezzo riconosciuto”. Ed è proprio la situazione dell’agroalimentare con la penuria di materie prime, grano su tutto, che rischia di rivelarsi una polveriera “Ci sono 50 paesi in via di sviluppo, soprattutto del Nord Africa - spiega Scordamaglia - che dipendono per le proprie scorte di grano anche del 100% dalle importazioni da Russia e Ucraina”.

“E mentre il governo francese vara il suo piano per la sovranità alimentare - dice il consigliere delegato - la Commissione europea che fa? Prosegue con una strategia Farm to Fork scellerata, priva di valutazione di impatto, che rischia di ridurre le nostre produzioni e di far aumentare ancora di più i prezzi”. “E come se questo non bastasse introduce nuovi cavilli burocratici per vessare gli allevatori costringendoli a chiudere con l’evidente effetto di renderci ancora più vulnerabili e dipendenti da paesi terzi anche per la carne” aggiunge Scordamaglia riferendosi alla proposta di modifica della direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali la cui adozione nel collegio dei commissari è attesa nella prossima settimana e che Filiera Italia ha chiesto di posticipare per maggiori approfondimenti.

“Una situazione che spaventa e che sembra irreversibile se guidata così - conclude Scordamaglia - non ci resta che sperare in Macron?”