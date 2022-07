Agroalimentare, Forum Ue-Singapore. Wojciechowski: Fondamentale mantenere mercati aperti e trasparenti. Bene accordo Ue-Singapore, grande potenziale per export IG e Bio

È per me un grande piacere dare il benvenuto a tutti voi a questo importante evento. È fantastico vedere i delegati commerciali dell'UE, insieme ai leader aziendali di Singapore. So che tra voi ci sono importatori, dettaglianti e distributori; alcune società dell'UE che operano a Singapore e altre che intendono iniziare presto. Sono anche molto felice di vedere i rappresentanti degli Stati membri dell'UE, delle camere di commercio e dei media. Siete tutti i benvenuti."

Così il Commissario Ue per l'agricoltura Janusz Wojciechowski nel corso del suo intervento all'Agri-Food Business Forum EU-Singapore.

Situazione del commercio agroalimentare

Questo evento arriva in un momento molto opportuno. All'inizio dell'anno, mentre guardavamo alla nostra ripresa dalla pandemia, pochi avrebbero potuto prevedere cosa ci aspettava al nostro orizzonte. L'aggressione non provocata e illegale della Russia non ha solo innescato una crisi umanitaria per l'Ucraina ma ha anche minacciato una crisi della sicurezza alimentare in tutto il mondo, interrompendo le forniture e destabilizzando i mercati alimentari globali. Onorevoli ospiti, onorevoli colleghi, di fronte a crisi e conflitti, ora è il momento di collaborare. Ora è il momento di ristabilire la connettività globale, di rafforzare le relazioni e di ricostruire le nostre economie.

OMC

In questo contesto, consentitemi di accogliere con favore l'esito della 12a Conferenza ministeriale dell'OMC, che si è recentemente conclusa a Ginevra. Affrontare i problemi di sicurezza alimentare è stata una priorità fondamentale per l'Unione europea in questa conferenza e credo che abbia compiuto buoni progressi con l'adozione di una dichiarazione sulla sicurezza alimentare e una decisione ferma a sostegno del Programma alimentare mondiale. Questi risultati dimostrano che l'OMC può fornire una risposta tempestiva alle sfide attuali. Ora dobbiamo basarci positivamente su questi risultati, mentre ci prepariamo per la prossima Conferenza ministeriale.

Missione a Singapore

E mentre lavoriamo per costruire la sicurezza alimentare globale, dobbiamo ricordare l'importanza di mantenere mercati agricoli aperti, trasparenti e facilitare il commercio internazionale. Sono lieto di sapere che questa è una priorità comune condivisa da Singapore. Un obiettivo chiave della mia missione è rafforzare ulteriormente i partenariati commerciali tra le aziende agroalimentari dell'UE e di Singapore.

Singapore è un partner estremamente importante per il nostro settore agroalimentare nell'Unione Europea. Il pilastro della nostra partnership è l'accordo di libero scambio UE-Singapore, entrato in vigore nel novembre 2021. L'accordo offre nuove opportunità di facilitazione degli scambi e partenariati commerciali tra le aziende agroalimentari dell'UE e di Singapore. Prevede una tariffa zero su tutti i prodotti agroalimentari dell'UE esportati a Singapore. Questo è essenziale, poiché esportiamo quasi 2 miliardi di euro di prodotti di alta qualità all'anno, che rappresentano il 7,2% del nostro commercio totale di merci con Singapore.

Credo che ci sia molto più spazio e molta più domanda per l'elevata qualità, sicurezza e genuinità dei nostri prodotti agroalimentari dell'UE. In un momento in cui Singapore sta cercando di diversificare le sue fonti di importazione, l'Unione Europea ha la capacità e la volontà di rispondere a tale domanda. Dobbiamo sfruttare queste opportunità e rafforzare la nostra cooperazione nel settore agroalimentare.

Green Deal

Dobbiamo anche rafforzare una buona cooperazione per raggiungere i nostri obiettivi di sostenibilità. È chiaro che la sostenibilità alimentare è fondamentale per la sicurezza alimentare a lungo termine. Per raggiungere una sicurezza alimentare sostenibile, dobbiamo accelerare la transizione verso sistemi alimentari più sostenibili e resilienti. In Europa, stiamo rispondendo a questa sfida attraverso le strategie dell'UE Farm to Fork e Biodiversity, nell'ambito del Green Deal europeo. E accolgo con favore il Green Plan 2030 di Singapore, che ha fissato obiettivi ambiziosi e concreti nei prossimi 10 anni, rafforzando i vostri impegni nell'ambito dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e dell'Accordo di Parigi.

Forum d'affari

La crisi climatica, così come l'attuale crisi geopolitica, ci hanno dimostrato che non possiamo più permetterci di essere miopi nelle nostre azioni, nelle nostre decisioni e nelle nostre partnership. Spero che questo si rifletta nelle discussioni al Forum di oggi.

Durante il forum, spero che i produttori dell'UE illustreranno le loro storie di successo, di come i prodotti di qualità dell'UE apportino un valore aggiunto a importatori, rivenditori e distributori a Singapore. In particolare, c'è molto potenziale per le indicazioni geografiche (IG), così come per i prodotti biologici e sostenibili.

Spero anche che i nostri partner commerciali di Singapore condividano l'importanza del loro mercato come porta d'ingresso per il commercio agroalimentare nella regione dell'ASEAN. Nell'Unione Europea, possiamo imparare da te come accedere e operare sia sul mercato locale che in tutta la regione, e sui requisiti normativi e di sicurezza alimentare che dobbiamo soddisfare.

Sono fiducioso che questo evento darà un forte contributo al successo della nostra missione e aiuterà a costruire un partenariato più forte tra l'Unione europea e Singapore. Nei prossimi anni, credo che la nostra partnership diventerà sempre più importante. Mentre cerchiamo di affrontare le sfide di oggi e di domani, è chiaro che dobbiamo avvicinarci e lavorare insieme per trovare soluzioni. Perché, lavorando insieme, possiamo dividere le nostre sfide e moltiplicare le nostre soluzioni .