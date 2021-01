Agroalimentare, Gallinella (M5S): Ancora truffe all’agricoltura. Lavoriamo per potenziare controlli a tutela del settore

“Ancora una volta apprendiamo dalla stampa di truffe ai danni dell’Ismea per ottenere illecitamente fondi destinati all’agricoltura e in questo caso, ai giovani agricoltori. In un momento difficile come questo, dove tutto il comparto ha fatto degli sforzi enormi per garantire il servizio al Paese, non è accettabile che ci siano persone sottraggono soldi pubblici, in questo caso provenienti dall’Unione europea, per scopi illeciti”. Lo dichiara il deputato del Movimento 5 Stelle e presidente della commissione Agricoltura della Camera, Filippo Gallinella.

“Questa volta è accaduto in Basilicata e sono 22 le persone indagate, undici quelle ai domiciliari, tra le quali anche due funzionari pubblici, per un valore di circa 8,2 milioni di beni sequestrati. Nell’esprimere la nostra gratitudine alle forze dell’ordine ribadiamo il nostro impegno, anche attraverso dei Protocolli d’intesa, per potenziare i controlli sui fondi comunitari al fine di tutelare il settore e le sue imprese sane”.