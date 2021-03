Agroalimentare: Gava, ascoltiamo allarme filiera su etichette e imballaggi

"In un momento di grave crisi economica, che rischia di tradursi in una emergenza occupazionale, il Paese ha il dovere di deburocratizzare e semplificare, non, viceversa, di rendere ancora piu' complicato il lavoro di chi prova a resistere nel fare impresa. Riteniamo che debba essere ascoltato il grido di allarme di Confagricoltura, Cia e delle principali associazioni di categoria che si occupano di agricoltura rispetto all'impatto della nuova normativa sull'etichettatura e gli imballaggi. Sosterremo dunque la loro richiesta di un congruo periodo di adattamento prima dell'entrata in vigore della nuova normativa sugli imballaggi come abbiamo gia' fatto dall'opposizione, presentando e sostenendo in Parlamento proposte di legge o emendative a sostegno delle filiere agroalimentari. I tempi stringono e con il collega della Lega dell'Agricoltura, Gianmarco Centinaio , stiamo attivando le strutture tecniche dei ministeri per sanare le criticita' piu' evidenti e siamo certi di poter dare a breve una risposta chiara in termini di semplificazioni. E' un altro dei cambi di passo che chiediamo, a tutela del lavoro e dei lavoratori, al governo di Mario Draghi". Lo afferma, in una nota, la sottosegretaria alla Transizione ecologica, Vannia Gava.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK