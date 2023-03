Agroalimentare, Giansanti: politiche Ue e green deal pericolosi per settore, si scoraggia produzioni. Modificare Pac, al centro mettere imprese

“Credo ci sia un attacco alla produzione agricola e non in base all’etica, si demonizza il settore dell’agroindustria sotto il sistema economico e finanziario. Si standardizza il cibo non in base a una volontà di democrazia del cibo e agricoltura, ma per logiche di profitto.”

Così Massimiliano Giansanti, Presidente Confagricoltura, nel corso del convegno sull’evoluzione dell’agroalimentare italiano ed europeo tra sostenibilità e benessere, organizzato da Eunews e GEA Agency.

“L’Ecoscore, chiesto dalla Francia, come può catalogare le produzioni se i modelli sono decisi dalle aziende? Si vuole fare un attacco al sistema agroalimentare di tipo economico.

A me dispiace se in Francia si sono offesi che Confagricoltura abbia chiesto un organo terzo sul nutriscore, ma è ormai riconosciuto che il Nutriscore crei una cattiva informazione e cattiva competizione tra le imprese. Quindi ecoscore e nutriscore sono attacchi a modelli economici.

Dobbiamo capire, come paesi che formano il mercato unico europeo, quali visioni dobbiamo e vogliamo costruire.

Se poi aggiungiamo il tema del packaging o il green deal europeo (con gli USA contenti perché noi produrremo il 25% in meno che loro compenseranno), anziché incentivare la produzione primaria la si scoraggia.

In EU si prende strada contraria rispetto ad altre potenze del mondo. Dobbiamo fare un dibattito su dove posizionare il modello europeo in un contesto in cui l’economia soffre.

Dobbiamo far emergere una visione comune sul modello agricolo, un interesse primario all’interno della politica ed economia europea. Vedo un commissario europeo molto debole, che fa poco il commissario dell’agricoltura, ne vorrei uno che ci protegga di più.

In questi giorni gli Usa hanno stanziato sulla sostenibilità 500 milioni di dollari, se non facciamo altrettanto in EU, come competiamo con gli altri mercati?

Se pensiamo a cosa avviene in India e Cina, noi in Europa non possiamo restare con il green deal, con la restaurazione delle aree naturali prima richiamate.

Vedo confusione tra food security e food safety: oggi c’è accaparramento sulle produzioni, se non iniziamo a coltivare in EU un modello basato sulle necessita primarie del food e del feed, perderemo la partita. La pac va modificata immediatamente, dobbiamo impostare nuova politica agricola che metta al centro la competitività dell’impresa.

Tre giorni fa la Lagarde ha detto: l’inflazione è difficile da controllare se non torna normale la situazione per energia e alimenti, ma gli alimenti se costa tanto l’energia non diminuiscono.

Per avere un settore produttivo performante, dobbiamo vincere la battaglia sulle nuove tecnologie legate all’agricoltura, passando attraverso le energie rinnovabili (Confagricoltura ha portato il biogas 20 anni fa, e poi la scommessa sul fotovoltaico).

Sui grandi temi dell’ecologia non dobbiamo temere di rinnovare le nostre stalle attraverso il benessere animale, lavorando molto per dimostrando l’impatto dell’agricoltura attraverso la sottrazione di carbonio nell’ambiente.

A quel punto ogni cittadino del mondo potrà scegliere un cibo con alti valori etici, ambientale, al netto di ogni nutriscore ed ecoscore.”