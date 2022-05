Agroalimentare, Giansanti: Ripensare tutto il modello alimentare globale. Un errore dire che agricoltura non paga le tasse. VIDEOINTERVISTA

“Finalmente si è parlato di geopolitica. C’è stato ieri questo forte richiamo da parte della Fed sulla necessità di un ripensamento del ruolo dell’agricoltura a livello globale. Stiamo conoscendo una stagione mai vista prima e tra crisi legata agli effetti dei cambiamenti climatici, crisi dei mercati e guerra russo ucraina rischiamo che nei prossimi mesi molti cittadini del resto del mondo si troveranno a far fronte ad una carenza di prodotti alimentari. Se non vogliano ritornare a conoscere le primavere arabe necessariamente dobbiamo ripensare tutto il modello alimentare a livello globale. Occorre una grande discussione che parta dal prossimo G7 o da un G20. Se i grandi del pianeta non si siedono attorno ad un tavolo e decidono come dare un futuro all’agricoltura e all’agroalimentare del pianeta, allora in futuro avremo gravi problemi in molte parti del mondo ed anche rischi per il reddito degli agricoltori.”

Così ad AGRICOLAE Massimiliano Giansanti, Confagricoltura, a margine del seminario su “La geopolitica del cibo” organizzato da Italia Viva.

“Le aziende agricole pagano le tasse come tante altre aziende, godono di una serie di agevolazioni proprio perché dobbiamo produrre cibo al minor costo possibile, così come però avviene in tanti altri settori dell’economia. È un errore dire che l’agricoltura non paga le tasse.”