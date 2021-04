Agroalimentare; il Car esporta il suo know how. Sarà consulente del governo tunisino per il progetto di un nuovo mercato

"Questa gara che abbiamo vinto - aggiunge Fabio Massimo Pallottini , direttore generale di CAR - e la conseguente firma del protocollo sono per noi molto importanti anche simbolicamente. Il Centro Agroalimentare Roma, infatti, per la prima volta mette a disposizione il suo know-how per sviluppare in un Paese amico una piattaforma agroalimentare che si baserà proprio sul modello del CAR. È un esempio importante perché le esportazioni sono fatte di vendita di beni, ma anche di servizi, perciò questo tipo di azione contribuisce alla nostra bilancia commerciale, ma soprattutto rafforza il buon nome e l'immagine dell'Italia presso questi paesi dell'Africa mediterranea, tradizionalmente vicini al nostro. Ci sono già altre realtà che ci chiedono attività di questo tipo, speriamo oggi di iniziare e nei prossimi anni di dare seguito a queste iniziative. È anche la consacrazione per una eccellenza della nostra Capitale come il Centro Agroalimentare Roma, prima infrastruttura di questo tipo in Italia".

