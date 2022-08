Agroalimentare, Incerti e Cenni (Pd): intervenuta Antitrust. No al Nutriscore, si al Nutriform proposto dall’Italia

“Ci siamo sempre battuti come Partito democratico sia a livello europeo che nazionale nei confronti dell’etichettatura ‘a semaforo’ proposta dai francesi, un sistema che non informa i consumatori in modo corretto ma li condiziona.Le istituzioni, le forze politiche, il mondo agricolo italiano si sono con chiarezza pronunciate sul Nutriscore come un modello di etichettatura che non aiuta i consumatori, non tutela la salute.L’Italia ha proposto un sistema diverso, il Nutrinform, che al contrario dà al consumatore le informazioni sull’origine e sulle caratteristiche dei prodotti permettendo scelte consapevoli. Vedere il bollino rosso su prodotti come parmigiano reggiano o l’olio d’oliva e in generale su ciò che contraddistingue la nostra dieta dieta mediterranea - riconosciutaPatrimonio dell’Unesco - non è accettabile. Riteniamo si debba continuare a sostenere il nostro sistema che da’ valore alla salute e all’ambiente.Una sfida che continueremo in tutte le sedi internazionali ed europee”. Lo dichiarano in una nota congiunta le deputate del Pd, Antonella Incerti e Susanna Cenni, a proposito del fatto secondo cui la catena Carrefour ha adottato l’etichettura Nutriscore, ed è intervenuta l’antitrust dichiarando che non è ancora universalmente riconosciuto.