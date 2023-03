Agroalimentare, interrogazione Foti (FDI): su pagamento fornitori

Atto Camera Interrogazione a risposta in commissione 5-00519 presentato da FOTI Tommaso testo di Venerdì 17 marzo 2023, seduta n. 70

FOTI. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy, al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. — Per sapere – premesso che:

con il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2021, n. 285, sono state introdotte nuove regole sulla commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari fatte da produttori agricoli o da persone fisiche o giuridiche, stabiliti in Italia, alla luce della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, e dell'articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53;

in particolare, l'articolo 4 del presente decreto introduce norme finalizzate a contrastare le pratiche commerciali sleali nelle relazioni tra acquirenti e fornitori di prodotti agricoli ed alimentari, per perseguire un maggior equilibrio tra coloro operanti nell'ambito della stessa filiera, stabilendo nello specifico al comma 1 lettera A nn. 1-2 che, per evitare il manifestarsi di una pratica commerciale sleale, nei contratti di cessione con consegna pattuita su base periodica, il pagamento del corrispettivo al fornitore deve avvenire entro 30 giorni dalla consegna oppure entro 30 giorni dalla data convenuta per il pagamento, a seconda di quale delle due date sia successiva, per prodotti agricoli e alimentari deperibili, o ancora entro 60 giorni dalla consegna oppure entro 60 giorni dalla data convenuta per il pagamento, a seconda di quale delle due date sia successiva, per prodotti agricoli e alimentari non deperibili;

la portata della normativa è molto ampia applicandosi ad una categoria estesa di prodotti e a tutte le cessioni professionali che coinvolgono una persona fisica o giuridica che vende prodotti, senza però tenere minimamente in considerazione il fatturato di fornitore ed acquirente. La norma, quindi, trova sempre applicazione a prescindere dal volume d'affari dei soggetti contraenti;

è evidente che chiedere alle aziende italiane, che si qualificano prevalentemente come piccole e medie imprese, di rispettare i predetti termini, indipendentemente dal loro fatturato, contribuisce ad aggravare la situazione di crisi in cui già versa la maggior parte delle stesse a causa dell'emergenza pandemica, del conflitto russo-ucraino e degli extra-costi per elettricità e gas. Inoltre, per il mancato rispetto dei termini di pagamento stabiliti all'articolo 4, comma 1, lettera A nn. 1-2, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3,5 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento, percentuale che potrebbe peggiorare ulteriormente lo stato patrimoniale delle aziende coinvolta –:

se si intenda valutare l'opportunità di prevedere che il pagamento del corrispettivo al fornitore possa avvenire in termini differenti a seconda del diverso volume d'affari delle singole aziende, sulla base della previsione di singole fasce reddituali.

(5-00519)