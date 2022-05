Agroalimentare, IV. Caputo: Più flessibilità in determinazione Pac

"Nella programmazione delle politiche europee c'è bisogno di una maggiore flessibilità perché solo così possiamo dare una risposta agli attuali bisogni degli agricoltori italiani". Lo ha detto Nicola Caputo, assessore all'agricoltura della Regione Campania, nel corso di "La geopolitica del cibo", iniziativa organizzata da Italia Viva alla Sala Riunioni Capranichetta.

"Questo è il momento in cui stiamo riprogrammando la Pac e possiamo contare sulle risorse messe a disposizione dal Pnrr. Tuttavia, c'è grande confusione sul loro utilizzo. Le associazioni e gli agricoltori hanno chiesto maggiore flessibilità, risorse vere per le imprese. Non non possiamo non farci farci carico di questi problemi. Stiamo per questo lavorando a vari livelli per dare maggiore flessibilità alla Pac", conclude.