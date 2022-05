Agroalimentare, IV. Giansanti: Affrontare crisi alimentare globale, fondamentale aumentare produzione. Logistica, infrastrutture e digitale centrali

"Parto dai numeri: siamo 570 milioni di agricoltori, dove il 49% lavora in paesi in via di sviluppo. Il 98% coltiva meno di 2 ettari e solo l'1% più di 10 ettari. Oggi stiamo affrontando il cambiamento climatico e con l'effetto guerra si è amplificato il problema della produzione. La crescita demografica di alcuni paesi potrebbe produrre carestie se non aumenteremo il cibo in tutti i paesi. La crisi alimentare globale va affrontata. Parlare di food policy é attuale e sapere come si spostano nel mondo é fondamentale."

Così Massimiliano Giansanti (Confagricoltura) nel corso del seminario su “ La geopolitica del cibo” organizzato da Italia Viva.

"Crisi, fame, prezzi e inflazione sono le parole d'ordine attuali, ma non si parla di come aumentare la produttività. Dobbiamo impegnarci sull'agricoltura 4.0, ma l'Europa deve decidere cosa fare, soprattutto nella politica comune: é volta ad aumentare la produzione o decidere se seminare più o meno? Se vogliamo come Italia essere leader serve una logistica e una infrastruttura adeguata: serve il digitale, anche per dare maggiore attenzione alla sostenibilità e alla tracciabilità, anche per il mercato internazionale".