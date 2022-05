Agroalimentare, IV. Mercuri: Mondo produttivo e cooperativo collaborino per sostenere crescita e innovazione settore agricolo

"La filiera agricola si è occupata di garantire e programmare la produzione anche a fronte della crisi. Ci siamo accorti di non essere autosufficienti e di non avere politiche europee agricole adeguate. La carenza di cereali ci ha messo in difficoltà ed ora serve che mondo produttivo e cooperativo collaborino, per evitare spostamenti da una filiera all'altra. Oggi ad esempio c'è chi sta abbandonando il pomodoro per dedicarsi ai semi di girasole: non possiamo permettercelo. Forse non soffriremo carestie particolari nel nostro paese, ma subiremo quelle di altri paesi. Dobbiamo mettere in campo tutte le risorse e la cooperazione, con i suoi progetti collettivi, può dare una grande contribuito per la crescita e l'innovazione".

Così Giorgio Mercuri, presidente Alleanza Cooperative, in occasione dell'incontro La geopolitica del cibo organizzato a Roma da Italia Viva.