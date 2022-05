Agroalimentare, IV. Saccardi: Per più autonomia recuperare terreni abbandonati

"Anche se l'autosufficienza alimentare non è un obiettivo realistico dalla guerra possiamo imparare che un po' più di autonomia può essere sicuramente conquistata". Lo ha detto Stefania Saccardi, assessore all'Agricoltura della Regione Toscana, nel suo intervento a "La geopolitica del cibo", iniziativa organizzata da Italia Viva presso la Sala Riunioni Capranichetta a Roma.

"Una maggiore autonomia può venire, innanzitutto, dal recupero di colture abbandonate. Dobbiamo provare a riprendere terreni e restituirli all'agricoltura non solo per reperire maggiori quantità di grano o mais e insieme recuperare il nostro territorio, ma anche per offrire nuovi sbocchi professionali a tanti giovani. A questo proposito, non si può fare a meno di sottolineare le conseguenze nefaste del reddito di cittadinanza anche in agricoltura sono tangibili. Gli imprenditori trovano solo persone disposte a lavorare in nero perché non vogliono perdere la loro indennità di disoccupazione Anche per dare un senso e una forza maggiore all'agricoltura questa misura va ripensata", ha concluso.